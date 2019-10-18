المالكي: لا نستطيع تغيير ملعب الشباب

أكد الوطني أحمد المالكي مساعد مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم، أنهم لا يستطيعون تغيير ملعب نادي الشباب أو نقل المباراة عندما يلتقيان في الرياض ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قال، "جميع المساحات في ملاعب الأندية مقررة من قبل الهيئة العامة للرياضة ونحن لا نستطيع أن نغير الملعب أو نقل المباراة وهذه أمور إدارية". وأشار إلى أنهم عاقدو العزم على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الشباب ومسح الصورة التي عاني منها الفريق في الجولات الأخيرة، وقال خلال المؤتمر الصحافي بديلا للمدرب خالد العطوي الذي اعتذر لظروف خاصة، "الاتفاق سيخسر خدمات المدافع سعد الربيعي للإصابة وهي الإصابة الثانية للاعب بعد تعافيه من الإصابة الأولى ويحتاج راحة لمدة ثلاثة أسابيع لكن سيكون محمد الكويكبي موجودا ليشكل قوة في الخط الأمامي".

ورفض المالكي الحديث عن ضعف خط الدفاع، وقال "الاتفاق كان قادرا على أقل تقدير على الخروج بالتعادل في أكثر من مواجهة خسرناها، لكن كرة القدم أحيانا تكون بخطأ فردي وليس الدفاع وحده والكل يتحمل تلك الأخطاء لكن بدأ يتحسن وعلينا التركيز في الملعب"، مضيفا "الشباب من الفرق القوية لكننا سنبحث عن الفوز لأن الدوري هذا الموسم صعب وجميع الفرق تنافس بقوة على المراكز المتقدمة وليس الاتفاق وحده ولا يوجد في الدوري فريق قوي أو ضعيف لكن علينا اللعب بقوة والاتفاق جاهز فنيا ومعنويا ولا يوجد ضعف في تمرير الكرات ما يؤدي إلى سهولة خطفها، فالأرقام والإحصائيات تؤكد تفوقنا". من جهته، وصف اللاعب التونسي أسامة حدادي مباراة الشباب بالمهمة وقال "نتمنى أن تكون هناك ردة فعل إيجابية للفريق في هذه المباراة وأي فريق في العالم يتعرض لضغوطات خاصة بعد سلسلة من الخسائر لكنها تخف خاصة أنك تلعب مع فريق كبير".