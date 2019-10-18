المهمة الأخيرة للمحمدي .. الخطأ لا يقبل

ينتظر أن يتابع السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، لقاء اليوم أمام نظيره التعاون في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من دبي في حال لم يتم استخراج التأشيرات الخاصة به مع طاقمه المعاون، حيث يسعى النادي إلى إنهاء الإجراءات بشكل سريع.

وكان الأهلي، قد نجح في التعاقد مع جروس، في ولاية ثالثة عوضا عن الكرواتي برانكو، المقال من منصبه لسوء النتائج، على أن تكون أولى مبارياته في ولايته الثالثة تحت ضيافة الحزم في الرس، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين، قبل أن يصطدم بالاتحاد في ديربي جدة، في الأسبوع التاسع.

من جهة أخرى، طالب المدرب الوطني صالح المحمدي لاعبيه بالابتعاد عن ارتكاب الأخطاء الفنية في لقاء التعاون، وقال "من المهم أن نلعب بتركيز كبير، مع تلافي السقوط في أي أخطاء وتطبيق كل المطلوب، ينبغي بذل قصارى جهدنا في ظل الحاجة للنقاط الثلاث".

ميدانيا، أنهى الأهلي، تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي، ووقف المحمدي من خلال المناورة الميدانية على الأسلوب التكتيكي الذي ينوي تطبيقه بعد أن شرح للاعبيه جميع الواجبات الفنية المنوطة بهم.

يشار إلى أن المحمدي، نجح بعد إقالة برانكو، في الفوز على الفتح 2 /0، وتعادل مع النصر من دون أهداف، قبل أن يكسب الفيحاء 3 /0، ليضيف لرصيد فريقه سبع نقاط جعلته ثالثا للترتيب بـ11 نقطة.