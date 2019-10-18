النصر يتفادى الإرهاق بـ «الطائرة»

يعتزم البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، الدفع باللاعب يحيى الشهري لاعبا أساسيا في لقاء فريقه أمام الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب البرازيلي جوليانو والمغربي نور الدين أمرابط، لتعويض غياب النيجيري أحمد موسى الذي يواصل برنامجه التأهيلي مع المهاجم عبدالفتاح آدم.

وفضل المدرب البرتغالي روي فيتوريا استمرار تدريبات فريقه على مقر النادي بدلا من خوض التمرين الختامي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، فيما اكتفى أمرابط بالجري حول الملعب بعد أن التحق بتدريب فريقه أمس إثر فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، وأجرى بعض التدريبات الاسترجاعية، فيما ينتظر أن يدخل التدريبات الجماعية اليوم لتجهيزه للقاء الرائد.

إلى ذلك، وفرت إدارة النصر طائرة خاصة لمغادرة اللاعبين اليوم إلى بريدة بعد الانتهاء من خوض التدريب الختامي في الملعب الرئيسي للنادي، لرغبة فيتوريا بمنح أمرابط، والخماسي الدولي عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، فراس البريكان، يحيى الشهري، وعبدالله مادو فرصة المشاركة في التدريب الأخير وعدم ارهاقهم بالسفر.

وكان مران الأمس قد اشتمل على الجوانب اللياقية، أجرى بعدها فيتوريا مناورة رئيسة على كامل الملعب.