الاتحاد: الوحدة بـ 10 آلاف

رصدت إدارة نادي الاتحاد، عشرة آلاف ريال لكل لاعب، حال الفوز على الوحدة، ضمن المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تحفيزا لهم على العودة إلى سكة الانتصارات بعد الهزيمة من الحزم 2 / 1، في الجولة السادسة التي سبقت فترة التوقف الدولية. من جهته، قال المغربي مروان دا كوستا، لاعب الاتحاد "بدأت التدرب بشكل فردي، إصابتي أفضل الآن، لكن لن أكون جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة، أعمل كثيرا في الوقت الحالي لأكون قادرا على العودة في المباريات التي تلي لقاء الوحدة، أعدكم بأن أفعل كل شيء من أجل العودة في أقرب وقت ممكن، وأشكركم على الدعم".
ويتوقع أن تكون عودة دا كوستا، التدريجية في مباراة أبها في الجولة الثامنة، على أن يكون جاهزا بنسبة 100 في المائة في ديربي جدة أمام الأهلي.
وكان المدرب التشيلي لويس سييرا، قد ركز خلال الحصة التدريبية أمس على رفع معدلات اللياقة فضلا عن الجوانب الفنية التي سيخوض بها لقاء فرسان مكة.
يشار إلى أن خالد السميري، عاد من الإصابة في مفصل القدم التي حرمته اللعب خلال المرحلة الماضية في الجولات الأخيرة.
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