ألميرون: مصيرنا بـ«النتائج»

عد الأرجنتيني جورجي ألميرون، مدرب فريق الشباب لكرة القدم، مباراتهم أمام الاتفاق، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تأتي أمام منافس مميز عناصريا وأداء، وقال "جاهزون لهم، وسنعمل لأجل حصد النقاط خاصة بعد فوزنا الأخير على العدالة بهدف، وخلال فترة التوقف الدولية حرصنا على العمل البدني فقط، ولم نلجأ إلى الخطط التكتيكية بسبب غياب ستة لاعبين دوليين".

وقال "أعد جماهير الشباب بالعمل الجاد لتطوير أداء الفريق، وهناك أمور سيتم تصحيحها خلال الفترة المقبلة، لذلك أحتاج الصبر لنصل إلى ما نريده، والنتائج تحدد مصير أي مدرب وتقيم عمله، وأعتقد أن الشباب قدم مباريات كبيرة خلال الفترة الماضية باستثناء مباراة الاتحاد بسبب الإرهاق الذي لازم اللاعبين".

من جهته، قال المهاجم الأرجنتيني جوانكا "شعارنا سيكون الحسم، لكسب نقاط الاتفاق، رغم أن المنافس قوى جدا بحكم معرفتي به، لكن ملعبنا سيحتضن اللقاء وهذا ما سيجعلنا ملزمين بكسب المواجهة".

يشار إلى أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أعلنت بشكل رسمي احتضان ملعب الأمير خالد بن سلطان، مواجهة الشباب والاتفاق، نسبة لعدم جاهزية ستاد الأمير فيصل بن فهد، مع انشغال ملعب الملك فهد الدولي، بفعاليات موسم الرياض.

وقال أحمد الراشد، رئيس المسابقات "تغيير الملعب جاء بناء على التقرير الوارد من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، مشيرا إلى أنه سيتم تحضير ملعب الشباب بما يتوافق مع المتطلبات الضرورية لمعايير دوري المحترفين، قبل اللقاء.