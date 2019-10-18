النمشان: نريد 1000 مراقب ومنسق

أكد المهندس سلمان النمشان رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن العام الحالي شهد ولادة مراقب سعودي قاري جديد من خريجي دورات الرابطة الأخيرة ليرفع عدد المراقبين السعوديين المعتمدين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقال "بعدما كان هناك مراقب واحد أصبح العدد ثلاثة مراقبين، وقد يصبح عدد المراقبين للمباريات والبطولات المقامة تحت إشراف الاتحاد الآسيوي خمسة أعضاء".

وأضاف "المراقب الجديد إيهاب خوجة هو إحدى ثمار دورات المراقبين والمنسقين الأخيرة، في السعودية مجموعة كوادر ينتظرون الفرصة، ويحتاجون التأهيل والمشاركة في الدورات بكثافة، وحضروا من بلد يملك دوريا محليا قويا إن لم يكن ألأقوى في القارة، ويملك منتخبات وأندية تشارك في كل المحافل القارية وآخرها دوري أبطال آسيا الذي شهد تأهل كل الفرق الأربعة للأدوار النهائية، في السعودية أيضا من يملك خبرة تفوق حتى خبرة منسقي ومراقبي دول الشرق والغرب، وربما اللغة الإنجليزية هي من حالت دون وجودهم واعتمادهم".

وكانت لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في الرابطة قد أتمت الأحد الماضي ورشة عمل تدريبية لأكثر من 65 مراقبا ومنسقا عاما وإعلاميا من المناطق المختلفة تمهيدا للاستعانة بهم في مسابقتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ابتداء من الموسم الجاري، وقال النمشان "أصبح العدد الكلي نحو الـ110، ونطمح في اللجنة أن يكون لدينا 120 مراقبا جاهزا للموسم المقبل".

وأضاف "بإمكاننا تأهيل عدد أكبر حتى نصل لـ1000 مراقب ومنسق، ولدينا متقدمون، لكن نحن نبحث عن الأفضل والأجدر، ونقيم الاختبارات وقد تكون صعبة وقاسية لنعرف من ينجح ويتجاوز الضغوط، ولدينا دوري قوي يحتاج منسقا ومراقبا قويا، ويوجد شباب سعودي ممتاز، دون مجاملة بعضهم تجاوبه كبير وفي قادم الأيام سيكونون أفضل مني"، كاشفا أن السعودية أصبحت من أفضل دول القارة ومن أفضل دول العالم في إقامة الدورات وورش العمل، وقال "بحمد الله نحن في القمة وأصبحنا مضربا للمثل في القارة".