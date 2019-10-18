الهلال .. مناورتان لضمك

تسببت آلام الركبة في غياب محمد الشلهوب قائد فريق الهلال لكرة القدم عن مران الأمس قبل لقاء ضمك اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد النادي أمس أن الشلهوب سيجري مزيدا من الفحوص للوقوف على حالته.

وكان المدرب رازفان لوشيسكو قد ركز في مران الأمس على الجوانب التكتيكية والفنية حيث طبق نهجة الذي سينتهجه في مباراة ضمك عبر مناورة قبل أن يختتمها بمناورة أخرى على جزء من مساحة الملعب.

ودخل لاعبو الهلال فور نهاية المران في معسكر النادي تأهبا للقاء ضمك اليوم.

على صعيد آخر، بادر فهد بن نافل، رئيس الهلال، بتقديم ألفي تذكرة في مباراة ضمك، لجماهير ناديه “تقديرا للراحل عبدالله الشريدة، الذي قدم الكثير للنادي وأسهم في تحقيق البطولات؛ ونتطلع إلى حضور جماهير الزعيم ومساندة الفريق في مواجهته المهمة”.