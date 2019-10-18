ديربيان بلا أهداف .. الهدف منتظر

يخوض العدالة والفتح اليوم الديربي الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيكون اللقاء ضمن الجولة السابعة من المسابقة، والأول في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين إقامة ثمانية ديربيات، تجمع الهلال بالنصر، الهلال بالشباب، النصر والشباب في ديربي الرياض، الأهلي والاتحاد في ديربي جدة، الفتح والعدالة في ديربي الأحساء، أبها وضمك في ديربي أبها، الفيحاء والفيصلي في ديربي المجمعة، والتعاون والرائد في ديربي بريدة.

وشهدت مباراة الديربي التي أقيمت بين الفيصلي والفيحاء والنصر والشباب التعادل السلبي، حيث لم تشهدا تسجيل أي هدف.

كما أجلت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مباراة الرائد والتعاون التي كان مقررا أن تلعب في 19 أيلول (سبتمبر) الماضي بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بمناسبة اليوم الوطني.

وكانت آخر مواجهة دوري جمعت طرفي الأحساء قبل أن يفترقا، في الثالث من كانون الثاني (يناير) عام 2003 ضمن الأسبوع الـ11 من دوري الدرجة الثانية قبل "16 عاما، 9 أشهر، و15(يوما)، وانتهت لمصلحة الفتح 2 /0.