منذ 24 عاما .. لم يلتقيا

ستكون مواجهة الهلال متصدر سلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع ضمك الوافد الجديد للدوري السعودي للمحترفين هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين المباشرة في الدوري، عندما يلتقيان على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة السابعة، والثالثة في جميع المسابقات. وسبق أن استضاف الهلال نظيره ضمك مرتين كانت الأخيرة قبل 24 عاما، وخمسة أشهر و29 يوما وكانت ضمن الأدوار الأولى من بطولة كأس ولي العهد موسم 1995، وكسبها الهلال 3 /0. وكانت المواجهة الأولى بين الهلال وضمك في واحد من أفضل مواسمه ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك سابقا" عام 1984، حينها وصل إلى نصف النهائي لكنه خسر من الهلال 2 /1.
يذكر أن الهلال خسر ثلاث مرات من أصل 45 مباراة لعبها أمام فرق صاعدة للدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز في 38 مباراة، وتعادل في أربع مباريات.
وقبل لقاء اليوم، كسب الهلال أبها الصاعد الآخر في الجولة الأولى 4 /1، فيما ينتظر أن يلعب مع الصاعد الثالث العدالة في الجولة العاشرة.
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