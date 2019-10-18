العبد الله: الديربي .. معقد

كشف عبدالله العبدالله المشرف على فريق العدالة لكرة القدم، أن لقاء اليوم أمام الفتح في ديربي الأحساء ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، معقد بشكل كبير، وقال "لست خائفا، وواثق من فريقي، لكنني أخشى أن تكون المواجهة أكثر من ثلاث نقاط".

وأضاف "في العام نفسه الذي تأهلنا فيه لدوري الدرجة الأولى الفتح تأهل للدوري السعودي للمحترفين، ولم نلتق بهم منذ وقت طويل، والجمهور هنا متحمس جدا لهذه المواجهة، والمشكلة تكمن في أن الفريقين يعانيان، والعدالة سيلعب بعد خسارة مواجهتين والفتح لم يحقق الفوز في المسابقة ويخوض لقاء اليوم بجهاز فني جديد بعد إقالة الحهاز الفني السابق، لذلك أراها صعبة وربما مصيرية". وأوضح العبدالله أنهم استغلوا فترة توقف الدوري لإعداد الفريق جيدا لباقي المناسبات وهذه المباراة كذلك، وقال "اجتمعنا باللاعبين خارج النادي، وقضينا يوما في أحد المنتجعات بعد الإعداد البدني لنعدهم ذهنيا ونفسيا للقاء، وبإذن الله الأمور ستكون في مصلحتنا، وأتوقع أن يمتلئ ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية".