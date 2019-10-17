آثار معركة

إندويسيون ينقذون فيلا مصابا في رياو شرق سومطرة، حيث تشهد المنطقة صراعات ومعارك بين الأفيال البرية والسكان."الفرنسية"
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