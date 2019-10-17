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أخبار اقتصادية- عالمية

الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاقية "بريكست"

"الاقتصادية" من الرياض

وافقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اليوم على الاتفاقية الجديدة بين بروكسل ولندن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

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بريكست بريطانيا الاتحاد الأوروبي

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