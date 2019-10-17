الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاقية "بريكست"

وافقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اليوم على الاتفاقية الجديدة بين بروكسل ولندن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.