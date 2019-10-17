بزات ناسا الجديدة للسير على القمر

- "إريكسون" السويدية تسجل خسائر تحت ضغط غرامة أمريكية متوقعة
- الرئيس الكيني يرفض قانون يبقي القيود على معدلات الفائدة
- "الصناعة" تطلق الرقم 199099 للاستفسار عن آليات تحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة
- الاتحاد الأوروبي : توصلنا إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن بريكست
- "نستله" تعيد شراء أسهم من المستثمرين بنحو 20 مليار دولار خلال عامين
- "العقار" تدشن مركز التحكيم العقاري وتربطه إلكترونيا مع "العدل" و "الإسكان"
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- "الشورى" يدعو لإبقاء رسوم المرافقين والشركات في 2020 بنفس مستوياتها في 2019
- شرطة المدينة المنورة: وفاة 35 مقيماً وإصابة 4 آخرين إثر حادث اصطدام حافلة بمعدة ثقيلة
- بعد 3 سنوات من الانكماش.. «التشييد والبناء» في السعودية ينمو بأعلى وتيرة في أكثر من 4 أعوام
- أثرى 10 أشخاص في العالم.. مؤسس أمازون يتصدر بـ 150 مليار دولار
- "ساركو": تأجيل النظر في قضيتنا ضد "أرامكو" إلى 17 ديسمبر
- "العفو الدولية" ترحب بقرار فولكسفاجن وقف إنشاء مصنع في تركيا
- مسؤول في "بوينج": توقيت دخول طائرات 777-8 الخدمة يعتمد على طلب العملاء
- وفاة الملاكم الأمريكي داي بسبب ضربة قاضية
- مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي يعقد اجتماعاته الثانية عشرة في دبلن
- وزير الداخلية لنظرائه الخليجيين: أوكد لكم وقوف السعودية مع دول المجلس في الحفاظ على السيادة والاستقرار
أضف تعليق