"إريكسون" السويدية تسجل خسائر تحت ضغط غرامة أمريكية متوقعة

أعلنت شركة "إريكسون" السويدية لتكنولوجيا الاتصالات اليوم الخميس أنها سجلت خسائر في الربع الثالث، وأرجعت هذا لأسباب على رأسها رصد قيمة غرامة تتوقع أن يتم فرضها عليها في الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بالفساد.

وأعلنت الشركة تسجيل خسائر فصلية صافية بلغت 6.9 مليار كرونه (705 مليون دولار)، مقابل أرباح 2.7 مليار كرونه في الربع المقابل من العام الماضي.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي رصد مبلغ 1.2 مليار دولار للغرامة التي تتوقع أن تفرضها عليها الولايات المتحدة على خلفية اتهامات تتعلق بصفقات تجارية سابقة.

ومنذ عام 2013، بحسب ما نشرت " الالمانية" ،وفي إطار متصل أعلنت الشركة ارتفاع مبيعاتها على أساس سنوي في الربع نفسه بـ3% إلى 57.2 مليار كرونه، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات العملة وحجم الأعمال.

وقال بوري إيكهولم، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان، إن نمو المبيعات جاء بدعم من التعاقدات الأولية المتعلقة بالجيل الخامس في أمريكا الشمالية وشمال شرق آسيا.

وعززت الشركة توقعاتها للمبيعات في عام 2020 لتتراوح بين 230 و240 مليار كرونه، مقابل توقعات سابقة بـ210 إلى 220 مليار كرونه.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 5% خلال تداولات اليوم في بورصة ستوكهولم.

وتكافح الشركة خلال السنوات الأخيرة للتعامل مع احتدام المنافسة مع هواوي الصينية ونوكيا الفنلدنية.