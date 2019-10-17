السعودية وفلسطين تتفقان على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال

عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم جلسة محادثات رسمية مع محمود عباس رئيس فلسطين. وجرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة بشأنها بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبناء على المحادثات التي تمت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفلسطيني ومحادثاته مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع واستجابة لرغبة الرئيس محمود عباس فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

حضر الجلسة الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة ومجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية وباسم الآغا السفير الفلسطيني لدى المملكة.