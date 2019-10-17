7 أهداف تضع السومة زعيما لهدافي التصفيات الآسيوية

انفرد عمر السومة مهاجم سوريا بصدارة قائمة هدافي التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. ورفع السومة رصيده إلى 7 أهداف بعد ان سجل هاتريك في مرمى جوام. وسجل السومة هدفين في المباراة الأولى أمام الفلبين ثم أضاف هدفين لسوريا في المباراة أمام المالديف قبل أن يضيف ثلاثية في مرمى جوام.

ووفقا لموقع اتحاد الكرة الآسيوي فقد جاء علي مبخوت مهاجم الإمارات في المركز الثاني برصيد 6 أهداف منها هدفين أمام ماليزيا وهاتريك أمام إندونيسيا وهدف في تايلاند. واقتسم الإيراني أنصاريفارد والصيني يانج زو المركز الثالث برصيد 5 أهداف لكل منهما. وسجل 6 لاعبين 4 أهداف وهم المعز علي من قطر وهاري سوتار من أستراليا وجيمي ماكلارين من أستراليا وكيم شين ووك من كوريا وسردار أزمون من إيران وتاكومي مينامينو من اليابان.