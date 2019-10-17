"نستله" تعيد شراء أسهم من المستثمرين بنحو 20 مليار دولار خلال عامين

أعلنت عملاق الأغذية السويسرية "نستله" اليوم أنها قررت توزيع ما يصل إلى 20 مليار دولار على مساهميها عبر إعادة شراء الأسهم في العامين المقبلين. وجاء إعلان نستله عن خطتها في أعقاب بيع فرع الشركة الخاص بمنتجات العناية بالبشرة لمستثمرين من السويد وكندا وأبو ظبي مقابل 10.2 مليار دولار في أوائل أكتوبر. وقالت الشركة في بيان من مقرها الرئيسي بمدينة فيفي بسويسرا "التوزيع يعكس استمرار تزايد السيولة النقدية بقوة لدى نستله، وكذلك التدفقات النقدية الكبيرة من صفقات البيع". وأشارت الشركة إلى أن التوزيع سوف يتم بشكل أساسي عبر إعادة شراء الأسهم.

ومع ذلك فإن الشركة التي تضم علامات "كيت كات" و"نيسبريسو" و"ماجي" لم تستبعد تعديل المبلغ النقدي الذي سوف يذهب إلى المساهمين في حالة عمليات الاستحواذ الكبيرة. وذكرت نستله أيضا أن مبيعاتها نمت بنسبة 2.9% لتصل إلى 68.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزز هذه الزيادة الأداء القوي لشركة نستله في أمريكا والبرازيل، وهو ما يفوق النمو الثابت في الصين. وكان أداء منتجات العناية بالحيوانات الأليفة ومنتجات التجزئة التي تحمل العلامة التجارية ستاربكس جيدا خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام في حين بقيت مبيعات المياه المعبأة في زجاجات نستله ثابتة.