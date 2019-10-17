محافظ البنك المركزي المصري: انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن أسعار الفائدة في مصر تشهد انخفاضا مع توقعات بتباطؤ التضخم في .2020

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عامر في مقابلة بواشنطن أن التضخم سيرتفع بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة، على أن يعود للتراجع مجددا العام المقبل.

وأشار إلى أن المظاهرات المناهضة للحكومة "لا تذكر" ولا تمثل قلقا بالنسبة لتوقعات السياسة النقدية.

ويشارك محافظ البنك المركزى المصري ووزير المالية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

