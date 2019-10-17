واشنطن تحذر من فرض عقوبات اضافية على تركيا

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين الأربعاء أن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز الضغوط الاقتصادية على أنقرة في حال لم توافق القوات التركية على وقف هجومها في شمال سوريا.

ورفضت تركيا حتى الآن كل الضغوط الدولية لوقف هجومها ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال منوتشين للصحافيين إنّ "عقوبات اضافية ستأتي في حال لم يتم التأسيس لوقف لاطلاق النار".

ومن المقرر أن يتوجه نائب الرئيس الأميركي مايك بينس الأربعاء الى أنقرة، حيث يتوقع أن يطالب ايضا بوقف لاطلاق النار.

لكن في وقت سابق اليوم رفض الرئيس التركي دعوات أميركية لوقف القتال، وفق تقارير لوسائل اعلام محلية.

وأعرب أردوغان ايضا عن "عدم قلقه" من العقوبات الأميركية التي تم الاعلان عنها سابقا ضد بلاده.

وبدأت تركيا الاسبوع الماضي عمليتها العسكرية في شمال سوريا لابعاد المقاتلين الاكراد بعد سحب الولايات المتحدة جنودها من المنطقة.

