بدء طرح «تاكسي مطار جدة» للمنافسة .. وإعلان الفائز قريبا

قال لـ"الاقتصادية" إبراهيم الروساء؛ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إنه بدأ طرح نشاط تاكسي المطار في جدة للمنافسة، وذلك بعد انتهاء مرحلة تأهيل الشركات للمشروع، لافتا إلى أن العمل جار على استكمال إجراءات المنافسة وإبرام العقد مع الفائز قريبا.
وأوضح، أن الإشراف الكامل على النشاط "التاكسي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، سيكون من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، لإصدار التراخيص اللازمة للنشاط والرقابة التنظيمية.
وفيما يتعلق بالأسعار، بين أن هناك جهودا مشتركة مع الهيئة العامة للنقل، لوضع آلية تسعير موحدة لخدمة تاكسي المطار، مضيفا أنه يتم حاليا إكمال التجهيزات فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل الخدمة ومميزاتها عبر القنوات الرسمية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي أحمد السعيد، إن "النشاط يعد قناة استثمارية جديدة وجيدة، خاصة مع طرح التأشيرة السياحية، وهو ما يزيد العمل عليها خاصة في المطارات الحيوية مثل جدة الرياض والمنطقة الشرقية.
وشدد على ضرورة العمل وفق نظام موحد وواضح يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويسهم في إكسابهم خبرات وثقافات مختلفة، فضلا عن حصر عمل النشاط على السعوديين.
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