إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي لتطوير المصنعين ورفع قدرات الموردين

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي، بهدف تطوير المصنعين المحليين وزيادة قدرات موردي السلع ومقدمي الخدمات، وإيجاد الحوافز لزيادة المحتوى المحلي، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي ووضع المستهدفات، ومواءمة منهجية قياس المحتوى.

جاء ذلك خلال تدشين الهيئة في الرياض أمس، أول مبادراتها الاستراتيجية تحت اسم شراكات المحتوى المحلي بقيادة الهيئة وعضوية عدد من الشركات الوطنية الكبرى. وتضم الشركات "أرامكو السعودية"، سابك، الشركة السعودية للكهرباء، شركة الاتصالات السعودية، شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، إلى جانب مجلس الغرف السعودية.

وتهدف المبادرة إلى تأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، لرفع نسبة المحتوى المحلي إضافة إلى تنسيق وتوحيد جهود الجهات المشاركة وإطلاق مبادرات وبرامج لتنمية المحتوى المحلي.

يعد تطوير المحتوى المحلي ركيزة أساسية من ركائز دعم الاقتصاد الوطني ومدخلا مهما لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، وركزت "الرؤية" بشكل كبير على تعزيز المحتوى المحلي من خلال برامج الدولة لخصخصة بعض القطاعات الحكومية كالتعليم والصحة وغيرها.

وتهدف "الرؤية" إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المائة إلى 75 في المائة، كما أطلقت الدولة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، عبر توطين الصناعات الواعدة والعسكرية.

من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" بندر الخريف، وزير الصناعة على هامش حفل الإطلاق، "إن جهد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ينصب نحو أنظمة وتشريعات الجهات المشاركة".

وأضاف، أن "هيئة المحتوى المحلي لديها مشوار كبير، كما أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مهمة جدا".

بدوره، كشف الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي مؤتمره الأول خلال الربع الأول من العام المقبل، الذي سيشكل منصة تجمع شركاء القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبرات الدولية، وبما يساعد على رسم استراتيجيات التعاون المستقبلي لتطوير وتعظيم المحتوى المحلي وتفضيله.

وقال "إن إطلاق المبادرة يتميز بتوقيته ومضمونه في آن واحد، فهي تأتي بعد أقل من عام على إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تضم في عضويتها ممثلين عن جهات رئيسة من القطاعين العام والخاص، وتحمل في مضمونها رسالة واضحة بالتزامنا وسعينا إلى تفعيل استراتيجية الهيئة في تعزيز المحتوى المحلي عبر رفع نسبة العناصر الوطنية كافة في مختلف المجالات، سواء في القوى العاملة أو السلع والخدمات أو الأصول والتقنية؛ بما يعزز أيضا إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية، وفقا لـ"رؤية السعودية 2030"، واستقطاب القوة الشرائية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي وتحقيق استدامة الاقتصاد. هذا إلى جانب دور الهيئة في الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية لتكون أكثر شفافية ومتابعتها، وفقا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها".

وأضاف، "إن مجلس تنسيق المحتوى المحلي المنبثق من هذه المبادرة، سيكون الذراع الرئيسة في تنسيق الجهود والتعاون مع هذه الشركات، بما يضمن نشر الوعي بأهمية المحتوى على أوسع نطاق".

من جهتها، أكدت الجهات الموقعة على اتفاقيات التعاون حرصها على تفعيل الجهود وتطوير السياسات الداعمة لتعزيز حضور المحتوى المحلي في كل المجالات.

وقال الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية "إن إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي بمشاركة كبرى الشركات الوطنية إلى جانب مجلس الغرف برئاسة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، يعد خطوة متقدمة لتنسيق جهود القطاعين العام والخاص لزيادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية، تحقيقا لتطلعات "رؤية 2030" الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الخاص السعودي في التنمية الاقتصادية بنسبة 65 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030".