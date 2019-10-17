«أرامكو» توقع اتفاقية تعاون مع «هيئة المحتوى المحلي» لتوطين السلع والخدمات

وقعت "أرامكو السعودية"، اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لترسيخ الجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز توطين السلع والخدمات التي تحصل عليها من مورديها.

ووقع اتفاقية التعاون كل من الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمهندس أمين حسن الناصر رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين. وستتعاون هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع الشركات المشاركة على دعم المحتوى المحلي وتشجيعه في مجال الأيدي العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات المشتريات والانتفاع بقدرتها الشرائية المشتركة الناجمة عن عملها الجماعي مع الموردين والأطراف المعنية.

من جانبه، قال المهندس الناصر: "هذا الحدث خطوة مهمة جدا، وسيكون علامة فارقة في مسيرة زيادة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة والخدمات في المملكة عبر التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود بين الشركات والمؤسسات السعودية الكبرى أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والطموحات الوطنية في مجال التوطين".

وذكر الناصر "أن مشاركة أرامكو السعودية في الاتفاقية تستند إلى التأثير الإيجابي الذي حققه برنامج "اكتفاء" وهو البرنامج الرائد الذي أطلقته أرامكو قبل نحو أربعة أعوام لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، ومن خلاله أسهمنا، بحمد الله، في توليد آلاف الوظائف في القطاع الخاص، واستطعنا زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات المرتبطة باحتياجات الشركة إلى أكثر من 50 في المائة، ونتطلع إلى أن نصل في برنامج اكتفاء إلى 70 في المائة بحلول 2021".

وأضاف المهندس أمين الناصر "أن أرامكو السعودية تتطلع من خلال هذه الاتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي وعبر التعاون مع الشركات السعودية الرائدة إلى تبادل الخبرة والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال، وأن يساعد عملنا المشترك على تحقيق مستويات أعلى من التوطين. فحينما تتوحد المعايير في السلع والخدمات يتسع المجال للمصنعين ومقدمي الخدمات بأن تكون لديهم قاعدة أكبر من العملاء بما يعزز استدامة الأعمال وجدواها على المدى الطويل".