نهر النسيان

مخلب الخوف والتشاؤم قد جرّ

ح أيامنا وأدمى صبانا

ليت نهر النسيان لم يك وهما

صوّرته أحلامنا لأسانا

ليته كان ليت أخباره حق

لننسى ما كان أو ما يكون

ونعيش الأحرار من قيد بلوا

نا ويعفو عنا الغد المجنون

يا ضفاف النسيان قد جاءك الشا

عر فلترحمي جراح أساه

انضحيه بمائك الأسود البا

رد ولتشفقي على بلواه

فهو ذاك القلب الذي طوقته

حادثات السنين بالأشواك

منحته الحس الرهيف وقالت:

لتكن في الحياة أول باك

يا ضفاف النسيان يا ليت هذا الـ

موج يطغى على الوجود الحزين

يغسل الإثم والدموع ويأسو

كل جرح في قلبه المطعون

ألم العيش يا ضفاف قوي

وشقاء الممات أقوى وأقسى

في ظلام الحياة نضطرب الآ

ن ونفنى عما قليل وننسى

كل عمر قصيدة كتبتها

في كتاب الحياة كف الزمان

وغدا يمحّي الكتاب جميعا

وتذوب الحروف في الأكفان