«ساب» يسهم في نشر الوعي بحقوق المكفوفين

شارك البنك السعودي البريطاني "ساب" في إحياء فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء بتنظيم فعالية "الغرفة المظلمة" التوعوية للموظفين، بمشاركة مجموعة من المكفوفين، وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك في الرياض.

وتعتمد فعالية الغرفة المظلمة على خوض الموظف تجربة افتراضية، لمحاكاة حياة المكفوفين وضعاف البصر من خلال معايشة بعض المواقف اليومية برفقة بعض المكفوفين المؤهلين. وتهدف هذه الفعالية إلى رفع مستوى الوعي بحقوق المكفوفين، وفهم احتياجاتهم للحد من المصاعب التي تواجههم، وتهيئة المناخ الملائم لظروفهم، وإيجاد مجتمع قادر على التعامل مع المكفوفين بالطرق المثالية.

ويسعى "ساب" من خلال هذه الخطوة إلى تكريس دوره الاجتماعي كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع برفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة في المبادرات العالمية، ومساندتها نحو تحقيق أهدافها، وتأكيد أهمية تفهم احتياجات المكفوفين، ومساعدتهم على التغلب على العوائق والصعوبات في حياتهم.

يذكر، أن "ساب" قدم عديدا من المشاريع والمبادرات المجتمعية لمصلحة المكفوفين وضعاف البصر يأتي في مقدمتها، التعاون مع جمعية كفيف لتقديم دورات للمكفوفين لتعلم اللغة الإنجليزية لدى المجلس الثقافي البريطاني، وإنشاء مركز ساب للتدريب على لغة برايل والحاسب الآلي في جمعية كفيف، وتمكين المكفوفين من استخدام الأجهزة الذكية. إضافة إلى إنشاء مطبخ ساب النموذجي لتأهيل المكفوفات في جمعية "رؤية" في المدينة المنورة، ومعمل "برايل سينس بولاريس" في جمعية الثريا للمكفوفين في جازان.