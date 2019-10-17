بنك الرياض شريك لفعاليات «موسم الرياض»

يشارك بنك الرياض في رعاية فعاليات "موسم الرياض" التي انطلقت في الـ11 من شهر أكتوبر الحالي وتستمر حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بتنظيم وإشراف من الهيئة العامة للترفيه، التي تشمل سلسلة واسعة من الفعاليات المتنوعة تجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية.
ويوجد بنك الرياض في ستة مواقع يقدم من خلالها حزمة واسعة من العروض الحصرية لزوار فعاليات "موسم الرياض"، إضافة إلى مجموعة متميزة من الحلول المصرفية المبتكرة صممت لتلبي احتياجات ومتطلبات جميع العملاء.
وتعد الثقافة والترفيه من مقومات "برنامج جودة الحياة" الذي يعد أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، ما يؤكد جدية وحرص بنك الرياض على المساهمة الفعالة في تحقيق التطور المستدام لبرامج الهيئة العامة للترفيه إيمانا منه بمسؤوليته تجاه الوطن.
خدمات اعلامية
- «السعودية للكهرباء»: «حسابي» حملة وطنية لتحديد المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية
- السعودية للكهرباء تدعو المشتركين إلى تسجيل حسابات العدادات بأسمائهم عبر خدمة "'حسابي"
- "الشورى" يدعو لإبقاء رسوم المرافقين والشركات في 2020 بنفس مستوياتها في 2019
- السعودية تعلق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي
- مصرف الراجحي يعلن 234 فرعا ومركزا للتحويل للعمل خلال عيد الفطر المبارك
- «شعاع كابيتال العربية السعودية» تطلق صندوق «شعاع ريت» في المملكة
- الآن.. تطعيمات الحج بمستشفيات د.سليمان الحبيب في الرياض والقصيم والخبر
- "اتقان العقارية" توقع اتفاقية مع شركة "عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي" لتسويق وبيع عقارات الشركة
- تعيين أحمد جزار لقيادة أعمال بوينج للدفاع والفضاء والأمن في المملكة
- لماذا تنوين ؟
أضف تعليق