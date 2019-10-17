بنك الرياض شريك لفعاليات «موسم الرياض»

يشارك بنك الرياض في رعاية فعاليات "موسم الرياض" التي انطلقت في الـ11 من شهر أكتوبر الحالي وتستمر حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بتنظيم وإشراف من الهيئة العامة للترفيه، التي تشمل سلسلة واسعة من الفعاليات المتنوعة تجمع بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية.

ويوجد بنك الرياض في ستة مواقع يقدم من خلالها حزمة واسعة من العروض الحصرية لزوار فعاليات "موسم الرياض"، إضافة إلى مجموعة متميزة من الحلول المصرفية المبتكرة صممت لتلبي احتياجات ومتطلبات جميع العملاء.

وتعد الثقافة والترفيه من مقومات "برنامج جودة الحياة" الذي يعد أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، ما يؤكد جدية وحرص بنك الرياض على المساهمة الفعالة في تحقيق التطور المستدام لبرامج الهيئة العامة للترفيه إيمانا منه بمسؤوليته تجاه الوطن.