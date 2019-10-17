«التعاونية» أفضل شركة تأمين تكافلي لعام 2019

عززت شركة التعاونية للتأمين ريادتها في قطاع التأمين السعودي بفوزها بجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي لعام 2019، التي منحتهاGlobal Islamic Finance Awards GIFA، المتخصصة في تصنيف المؤسسات المالية الإسلامية في مجالي التمويل والتأمين.

جاء اختيار «التعاونية» لهذه الجائزة، نظرا لتبنيها مفهوم التأمين التعاوني المجاز شرعا منذ تأسيسها عام 1986، ونجاحها في تقديم منتجات تأمينية تكافلية وأنشطة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى التزامها بمعايير المحاسبة الشرعية، وتعزيز مفهوم الابتكار، والنمو المستدام، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، أعرب عادل عبد الله الحمودي نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق عن فخره بمنح التعاونية هذه الجائزة، مؤكدا أن هذا النجاح يأتي محصلة لجهود "التعاونية"، والتزامها بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وفق المفهوم التعاوني، مع ضبط جميع استثماراتها مع قواعد الشريعة الإسلامية.

وأوضح الحمودي، أن هذه الجائزة تضاف إلى مجموعة الجوائز والتصنيفات المميزة التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي، التي تشمل جائزة أفضل شركة تأمين عام تقدم خدمات إلكترونية في المملكة، وجائزة أفضل شركة سعودية مبتكرة في مجال التأمين، والجائزة الذهبية للجودة وتميز الأعمال، فضلا عن اختيارها ضمن أقوى عشر علامات تجارية في المملكة.

وأضاف الحمودي، "تمتلك التعاونية عديدا من مقومات التميز، التي تؤهلها إلى الحصول على جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي بجدارة، وذلك باعتبارها رائدة قطاع التأمين السعودي وأول شركة تأمين تعاوني في المملكة، وأول شركة سعودية تطبق بنجاح المفهوم التعاوني على أرض الواقع من خلال مشاركة العملاء في فائض عمليات التأمين لأول مرة عام 1990.

وقال الحمودي، تتميز التعاونية أيضا بكثير من المزايا التنافسية من حيث القوة المالية، والخبرة الفنية، والمحفظة التأمينية المتنوعة التي تضم أكثر من 60 منتجا تأمينيا يغطي ثلاثة قطاعات أساسية هي، التأمين الطبي وتأمين السيارات وتأمين الممتلكات والحوادث، وتلبي احتياجات جميع شرائح العملاء، سواء شركات كبرى أو منشآت صغيرة ومتوسطة، أو أفراد إضافة إلى توفيرها شبكة مبيعات تعد الأكبر في قطاع التأمين السعودي، وذلك في إطار رؤيتها التي تهدف إلى تمكين مجتمعنا بجميع فئاته من التقدم بأمان وباستمرار نحو المستقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه التعاونية من تطوير استراتيجيتها للأعوام المقبلة، التي تتمحور حول تركيز الاهتمام بالعملاء وابتكار أفضل المنتجات والخدمات التأمينية، لجذب فئات جديدة من شرائح المجتمع، وقيادة التحول الرقمي من خلال تطوير البنية الأساسية المعلوماتية، واستخدام أنظمة متطورة لتحسين تجربة العميل، مع استقطاب والحفاظ على رأس المال البشري، الذي يعد أهم أصول الشركة على الإطلاق.