«السعودية للكهرباء» تحتفل بتخريج دفعة جديدة من متدربي المعهد العالي للكهرباء في الرياض

احتفلت أمس، الشركة السعودية للكهرباء، بتخريج دفعة جديدة من متدربي معهد السعودية للكهرباء العالي في الرياض، وذلك بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة في القطاع الأوسط.
رعى الحفل، عبد الرحمن العبيد، نائب رئيس أول للموارد البشرية نيابة عن الرئيس التنفيذي، وحضور المهندس عبد الله الماضي رئيس القطاع الأوسط للتوزيع وخدمات المشتركين، وسعد مشبب القحطاني، رئيس قطاع تطوير الموارد البشرية، ومديري إدارات ودوائر في القطاع الأوسط.
بدأ الحفل، بآيات من القرآن الكريم بعدها كلمة الخريجين، تلاها عرض فيديو، بعنوان، "هذا ما تعلمته في الشركة السعودية للكهرباء"، وبعد ذلك قدم راعي الحفل كلمة توجيهية للخريجين، وتم تكريم مدربي العام والمتفوقين والخريجين.
وتحــــــــرص "السعوديــــــة للكهرباء"، على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، من خلال المعاهد التابعة لها في عدد من مدن المملكة، ومن خلال برامج الابتعاث.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن الشركة نجحت في رفع نسبة التوطين إلى أكثر من 92 في المائة من إجمالي العاملين في جميع مرافقها على مستوى المملكة.
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