القصبي: المواصفات القياسية داعم أساس لصناعات واقتصادات رئيسة كالصحة والتعليم والترفيه

افتتح الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فعاليات الملتقى الرابع للمواصفات في الصناعة والمعرض المصاحب له، بحضور المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جانب ياسين زوليفكاروجلو أمين عام مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك".

وأكد محافظ هيئة المواصفات في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن وجود مواصفات قياسية لمثل هذه المنتجات والخدمات، يدعم وبشكل أساس صناعات واقتصادات رئيسة كالصحة والتعليم إضافة إلى صناعة الترفيه وخدمات التواصل المؤسسي وما يصاحبها من خدمات مساعدة كالتطوع والمسؤولية المجتمعية للمنشآت، وغيرها من القضايا الاستراتيجية في مجالات السلامة والصحة المهنية وغيرها. وقال القصبي: تلعب المواصفات القياسية دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته العالمية، وتعد ركنا أساسيا في الارتقاء بجودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، كونها إحدى أهم الركائز الرئيسة لمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة. وأضاف بقوله: نعيش اليوم تطورا مهما لمفهوم تقديم الخدمات، والاهتمام الوطني والدولي بها بصفتها أحد أهم مصادر الدخل الوطني، إذ تمثل ما نسبته 30 – 35 في المائة من إجمالي الناتج الوطني للمملكة، ما دعا هيئات التقييس الوطنية إلى التسابق لتطوير مواصفات قياسية للخدمات ترفع مستوى جودة تلك الخدمات وترتقي بها، بما يحقق أهداف المنظمات التي تقدمها ورضا المستفيدين منها على حد سواء.