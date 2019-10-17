«الصندوق الصناعي» يرعى «المؤتمر اللوجيستي السعودي» ويقدم برامجه التمويلية الجديدة لتحويل المملكة إلى منصة لوجيستية عالمية

شارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في فعاليات "المؤتمر اللوجيستي السعودي" في نسخته الثالثة في فندق فورسيزونز في الرياض، على مدى ثلاثة أيام 13، 14، 15 من تشرين الأول (أكتوبر) 2019، برعاية الدكتور نبيل العامودي وزير النقل. وتأتي مشاركة الصندوق الصناعي راعيا للمؤتمر والمعرض المصاحب له، لتعزيز دور الصندوق ممكنا ماليا لخطط التنمية الطموحة في المملكة، بعد توسيع نطاق دعمه ليشمل عددا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية. وشارك الصندوق الصناعي في عدد من جلسات المؤتمر قدم فيها رؤية واضحة للمساهمة في تحويل المملكة إلى منصة لوجيستية عالمية قادرة على الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز بين قارات العالم الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا. وقدم الصندوق استراتيجية واضحة لتمويل المشاريع اللوجيستية في المملكة التي شملت عدة مسارات، منها مقدمو الخدمات اللوجيستية للطرف الثالث، ومشاريع البنية التحتية للموانئ الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى خدمات مناولة الموانئ، وتمويل مشاريع سفن نقل البضائع، وأخيرا مشاريع الشحن الجوي والنقل الخاصة بخطوط السكك الحديدية.