1 نوفمبر .. ملعب «الملز» سيجهز

أكد أحمد الراشد ريئس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي، أن أداء مباراة الشباب مع الاتفاق بعد غد في الجولة السابعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان جاء بطلب من مكتب الهيئة العامة للرياضة، أوضحوا خلاله جاهزيته.

وبين أن اللجنة المكلفة من مكتب الهيئة العامة للرياضة في المنطقه الوسطى، التي عاينت الملعب ستكمل تقاريرها اليوم ومن ثم يصدر بيان بذلك، وقال "لعب مثل هذه المباريات يحتاج إلى عدة أمور أهمها صلاحية الملعب، سعته لجماهير الفريقين، بجانب موافقة الطرفين، والآن الشباب والاتفاق موافقان بعد أن تمت معاينة الملعب ومرافقه"، مشيرا إلى أن الملعب سيحتضن أيضا مباراة الوحدة في الجولة الثامنة.

وأضاف "حرصنا على عدم تأجيل المباراة، وكان هناك خيار بأن تلعب في الدمام على أرض الاتفاق، ولكن الاتفاقيين لم يقبلوا بهذا الحل لذلك كان الخيار هو ملعب الشباب، وبإذن الله تعالى ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" سيكون جاهزا في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وسيحل عديدا من المشكلات، حيث ستلعب عليه مباريات أندية الرياض".

وكانت اللجنة المكلفة بجانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ومراقب المباراة قد زاروا الملعب، واطلعوا على مرافقه كافة "أرضيته، المدرجات التي قسمت إلى منصة، مدرج عائلات ومدرج مفتوح، إضافة إلى مكان مخصص للإعلاميين، كابينة تعليق، وغرفة خاصة بالحكام"، وأكدوا جاهزيته للمباراة بعد نقلها من ملعب الأمير فيصل بن فهد الذي يخضع للصيانة.

يشار إلى أن غرفة VAR تم تركيبها أمس في الملعب بشكل كامل وأصبحت جاهزة تماما.

من جانبه، أكد أحمد المسعود المتحدث الرسمي باسم إدارة نادي الشباب أن اللجنة المكلفة أكدت جاهزية ملعب الشباب، لاستقبال المباريات، مبينا أنه يتسع لنحو ثمانية آلاف متفرج.