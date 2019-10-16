الإمارات تطلق أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالعالم

أطلقت العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء "أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم".

وقال مسؤولون عن الجامعة ، في مؤتمر صحفي اليوم ، :"تهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية".

وستقدم الجامعة نموذجاً أكاديمياً وبحثياً جديداً في مجال الذكاء الاصطناعى، وستوفر للطلبة وأعضاء هيئة التدريس أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وأكثرها تطوراً في العالم لتسخير إمكاناتها للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة ورئيس مجلس أمناء الجامعة :"توجه الجامعة دعوة مفتوحة إلى العالم لاستثمار الفرص والقدرات التي يزخر بها الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تطوير الإنسان وتطبيق الحلول القادرة على الارتقاء بجودة الحياة".

وتابع: "ستعمل الجامعة على إعداد وتمكين رواد الابتكار القادرين على المضي نحو عصر جديد يدعمه الذكاء الاصطناعي".

ومن المقرر أن تقدم الجامعة برامج ماجستير العلوم، والدكتوراه في المجالات الرئيسية للذكاء الاصطناعي ومنها الرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية، الدراسة العلمية للخوارزميات، كما سيكون هناك تعاون مع واضعي السياسات والشركات من جميع أنحاء العالم حتى يتم تسخير الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول كقوة قادرة على إحداث تحول إيجابي.