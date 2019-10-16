الأمم المتحدة تثمن دعم السعودية لمشاريع اليمن بـ 500 مليون دولار

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، بمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.

وبحسب "واس" جرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وثمنت ليز غراندي دعم المملكة العربية السعودية بـ500 مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة في اليمن, الذي أسهم في استكمال مشاريعها وبرامجها.