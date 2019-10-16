الملك يهنئ أمير الكويت بعودته إلى بلاده بعد استكمال الفحوصات الطبية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت الشقيق بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله العلي القدير أن يمتعه بدوام الصحة.

وبحسب "واس" من جهته، شكر أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.