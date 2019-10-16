أسهم اليابان تغلق تداولاتها عند أعلى مستوى في 10 أشهر

ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في أكثر من عشرة أشهر اليوم في الوقت الذي دفع فيه تراجع الين أسهم شركات التصدير القيادية للارتفاع، بينما تقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق لتقتفي أثر الشركات المناظرة لها في وول ستريت.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.2 بالمئة ليغلق عند 22472.92 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من ديسمبر بعد أن ارتفع 1.9 بالمئة أمس الثلاثاء. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1631.51 نقطة وهو أيضا أعلى مستوى إغلاق في أكثر من 10 أشهر، وفقا لـ"رويترز".

وأثناء الليل، بلغ الين الياباني أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 108.90 ين مقابل العملة الأمريكية في الوقت الذي احتشد فيه المستثمرون لشراء الأصول المرتفعة المخاطر في ظل آمال بخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها الشديدة التأثر بالعملة اليابانية، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور ونيسان موتور واحدا بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب، بينما ارتفع سهم بريدجستون 1.6 بالمئة.

وتلقت الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الدعم بعد أن بلغ المؤشر فلادلفيا لأشباه الموصلات الأمريكي مستوى قياسيا مرتفعا وارتفع سهم نفيديا 5.3 بالمئة أمس.

وفي طوكيو، ارتفع سهم أدفانتست 2.7 بالمئة وصعد سهم سكرين هولدنجز 2.9 بالمئة وأضاف سهم طوكيو إلكترون 1.4 بالمئة.

وخالف الاتجاه الواسع النطاق للشركات، سهم سكك حديد شرق اليابان الذي هوى 1.2 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن أعمال الإصلاح الكامل للأضرار التي تسبب بها الإعصار هاجيبيس لخط القطار فائق السرعة هوكوريكو التابع لها ستستغرق أسبوعين.