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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الأمريكي

الرياض : واس

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل.
‎وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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السعودية أمريكا

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