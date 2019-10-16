استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الأمريكي
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل.
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