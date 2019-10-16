ترمب يستبعد توقيع أي اتفاق تجارة قبل أن يلتقي بالرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إنه لن يوقع على الأرجح أي اتفاق تجارة مع الصين لحين اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في تشيلي، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف ترمب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أنه تجري حاليا الصياغة الرسمية لاتفاق التجارة الجزئي الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي.