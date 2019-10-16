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أسواق الأسهم- السعودية

9 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 106.3 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 8 صفقات خاصة بنحو 106.3 مليون ريال على نحو 1.57 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7522 نقطة، حيث كسب السوق نحو 41 نقطة، بنسبة غرتفاع بلغت 0.55 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 2.5 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 97.3 مليون سهم.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

مهارة

88.00

                  106,351

             9,358,888

مهارة

88.00

                  634,720

          55,855,360

الحكير

24.50

                    40,817

             1,000,017

الحكير

24.50

                    67,848

             1,662,276

الحكير

24.50

                    57,078

             1,398,411

الحكير

24.50

                  188,612

             4,620,994

المواساة

84.40

                  196,558

          16,589,495

ساكو

57.00

                  260,457

          14,846,049

الدريس

48.60

                    20,635

             1,002,861
 
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