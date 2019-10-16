تراجع أسعار البنزين بأسرع وتيرة له ثلاثة أعوام في بريطانيا

أخفق معدل التضخم البريطاني في الارتفاع كما كان متوقعا الشهر الماضي، إذ نزلت أسعار البنزين بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام مما أعطى دفعة للمستهلكين قبيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 1.7 بالمئة في سبتمبر مماثلا لمعدل أغسطس الذي كان الأدنى منذ ديسمبر 2016. كان استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته "رويترز" قد أشار إلى زيادة بنسبة 1.8 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن توقعات بنك إنجلترا المركزي في أغسطس ببلوغ متوسط التضخم 1.6 في المئة في الربع الأخير من هذا العام تبدو في طريقها للتحقق.

وقال المكتب إن أسعار الوقود نزلت 2.1 في المئة مقارنة بأسعاره قبل عام، وهو أكبر نزول لها منذ أغسطس 2016.

وتظهر مسوح أن توقعات الرأي العام البريطاني للتضخم في العام المقبل بدأت التراجع بعد بلوغها أعلى مستوياتها في سنوات.