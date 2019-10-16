في ظل حرق المزارعين لقش المحاصيل..ارتفاع مستويات التلوث في نيودلهي

خيم الضباب الرمادي على سماء العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء، كما تراجعت جودة الهواء مع زيادة معدلات حرق قش المحاصيل من جانب المزارعين في المناطق المجاورة.

وقد وصلت جودة الهواء في مناطق بنيودلهي لمستويات" حادة" و " سيئة للغاية" منذ أمس الثلاثاء، وذلك لأول مرة هذا الموسم.

وأظهرت مراكز الرصد الحكومية مستويات من الجزيئات العالقة الأصغر من 10 ميكرومترات، أعلى عشرة مرات من المستوى الآمن المحدد من جانب منظمة الصحة العالمية.

ويشار إلى أن دلهي، البالغ تعداد سكانها 25 مليون نسمة، تم تصنيفها ضمن المدن الأكثر تلوثا في العالم خلال الأعوام الماضية بحسب ما نشرت الالمانية.

وترتفع مستويات التلوث عادة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر، عندما تجتمع أنماط رياح معينة وحرق قش المحاصيل مع انبعاثات السيارات والمصانع والغبار المنبعث من مواقع البناء.

وبدأ أمس الثلاثاء تنفيذ خطة العمل الطارئة التي وضعتها حكومة دلهي. وتقضي الخطة بحظر مولدات الديزل وبدء رش الطرق بالمياه.

ومن المقرر أن يتم تطبيق إجراءات أخرى مثل حظر الشاحنات وتقييد عدد السيارات في الطرق خلال الأسابيع القليلة القادمة تبعا لخطة تطبق لمدة أسبوعين .

ويذكر أنه تم حظر حرق قش المحاصيل، ولكن المزارعين يستمرون في القيام بذلك لكونها أرخص طريقة لتمهيد حقولهم.