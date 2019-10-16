"التعدين" يقود أسهم أوروبا للهبوط .. وضبابية "بريكست" تحجم المستثمرين

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد تقلبات حادة خلال الأسبوع المنصرم إذ أبقت الضبابية التي تكتنف نتيجة محادثات المحاولة الأخيرة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستثمرين محجمين عن تكوين مراكز في السوق. وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بعد أن أغلق عند أعلى مستوى منذ مايو 2018.

وقال متحدث بريطاني إن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تستأنف في بروكسل اليوم بعد مفاوضات "بناءة" مساء أمس. ونزل سهم ريو تينتو المدرج في لندن بعدما قالت شركة التعدين إن شحنات الحديد الخام ارتفعت 5 في المائة ولكنها خفضت التوقعات لإنتاج البوكسيت والألومينا. ودفعت خسائر سهم الشركة مؤشر قطاع التعدين للهبوط 1.3 في المائة.