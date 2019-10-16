مسؤول في "بوينج" : توقيت دخول طائرات 777-8 الخدمة يعتمد على طلب العملاء

قال مسؤول تنفيذي في بوينج إن توقيت دخول طائرة الشركة 777-8 الخدمة يتوقف جزئيا على طلب العملاء فيما تأمل الشركة في أن تفوز بطلبية من خطوط طيران كوانتاس ايروايز لتوريد الطائرة للرحلات من سيدني إلى لندن.

وقالت كوانتاس إنها قد تشتري الطائرة بوينج 777-8 وهي طائرة عريضة البدن والقادرة على القيام برحلات طويلة المدى أو منافستها من إنتاج إيرباص إيه 350-1000 لأطول الرحلات التجارية في العالم على الإطلاق على أمل أن يجري تسليمها بداية من أواخر 2022. وقالت بوينج في أغسطس إنها أرجأت توقيت دخول الطائرة الخدمة عن الخطة السابقة لعام 2022. وكانت الطائرة 777-9 وهي أكبر حجما والتي كان مقررا أن تدخل الخدمة أولا لتقوم برحلات أقصر تعرضت لتأجيلات بسبب المحرك.

وقال دارين هلست المسؤول التسويقي الكبير في بوينج للطائرات التجارية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف من سيدني اليوم "من الجلي أن جدولنا الزمني لتوقيت دخول الطائرة 777-8 الخدمة فعليا لا يزال قيد الدراسة". وتابع "ولكن واقعيا الأمر يتوقف أكثر على الجمع بين الطلب من العملاء وكيف يتماشى مع تصميم وإنتاج 777 إكس كبرنامج". وامتنع عن التعليق على ما إذا كان تقدم كوانتاس بطلبية سيعجل بخطط بوينج للطائرة 777-8 التي تعتزم بوينج تطويرها كطائرة شحن.