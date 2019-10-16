للتعامل مع آثار الإعصار "هاجيبيس" .. اليابان تخصص 6.5 مليون دولار

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لإنفاق 710 ملايين ين (6.5مليون دولار) للتعامل مع الآثار المدمرة للإعصار "هاجيبيس".

وقالت الحكومة إن تلك الأموال ستنفق على المياه والغذاء والمراحيض المؤقتة والأسّرة، وأمور أخرى للمناطق المنكوبة بعد تعرضها لهاجيبيس ، الذي يعد أحد أقوى الأعاصير التي ضربت اليابان منذ عقود.

وارتفع عدد القتلى جراء العاصفة ، التي اجتاحت وسط وشمال شرقي اليابان في نهاية الأسبوع، إلى 74 شخصا، إلى جانب إصابة 224 شخصا ولا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين، بحسب هيئة الإذاعة الوطنية.

وتسبب الإعصار في هطول قياسي للأمطار في أنحاء واسعة من البلاد يوم السبت، مما أسفر عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت الحكومة إن 25 ضفة نهر انهارت وتسبب الإعصار في 170 انهيارا أرضيا وطينيا في 19 مقاطعة حسب ما نشرة الالمانية.

وغمرت مياه الفيضانات أكثر من 13 ألف منزل تضرر 1100 منزل منها بشدة، وفقا لهيئة الإذاعة.

ولا يزال نحو خمسة آلاف شخص في ملاجئ مؤقتة ، بحسب وكالة كيودو للأنباء.