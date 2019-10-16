الأهلي يرسل عرضين لألونسو وكاريلي

انحصرت إدارة نادي الأهلي بين المدربين الأوروجوياني دييجو ألونسو والبرازيلي فابيو كاريلي للتوقيع مع أحدهما للإشراف على فريقها بعد أن تعذر التعاقد مع السويسري كريستيان جروس نظير عدم رده على العرض رغم الاجتماعه معه في دبي وتقديم مبلغ 2.4 مليون دولار.

وأرسلت إدارة الأهلي العرضين لألونسو وكاريلي للحصول على موافقة أحدهما، وقالت "يرغب مسؤولو النادي في حسم أمر الجهاز الفني بشكل سريع لذا فضلت الإدارة في إرسال عرضين رسميين لكلا المدربين للحصول على موافقة أحدهما".

ووفقا للصحف الأوروجويانية فإن عرض الأهلي لألونسو هو لموسم واحد مقابل 1.8 مليون يورو، مع خيار التجديد لموسم آخر. وكان وكيل جروس، قد أعلن إغلاق موكله ملف العودة إلى تدريب الأهلي، لولاية ثالثة بشكل نهائي، مشيرا إلى أن خلافات مادية أدت إلى هذا القرار.

في المقابل، استبعد الوطني صالح المحمدي تأثر أداء فريقه فنيا في لقاء التعاون الجمعة المقبلة ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من جراء تردد الأخبار بين حين وآخر حول بحث إدارة ناديه عن مدرب جديد، وقال "لن يكون هناك أي تأثير كل تركيزنا منصب حاليا للقاء المقبل ولو كان هذا الأمر صحيحا لتأثرنا في اللقاءات الماضية حيث نسير وفق برنامج تم وضعه مسبقا لتجهير الفريق ونسعى لتحقيق النتائج الإيجابية".

ميدانيا، أجل المحمدي رسم خططه الفنية التي ينوي تطبيقها في لقاء التعاون إلى حين اكتمال عناصر الفريق المحلية والأجنبية المنضمة في صفوف منتخباتهم الوطنية، إذ يفتقد (١٤ لاعبا)، سيبدأون في التوافد إلى النادي بدأ من تدريبات اليوم حيث ركز أمس على الجانب اللياقي والتكتيكي بعد أن قسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى فيما بينهم مناورة ميدانية.