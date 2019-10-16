2700 دقيقة تجهز ياسر لاعتزاله

أكد المدرب الوطني ماجد العلي المتخصص في برامج تأهيل اللاعبين وبرامج التغذية أن المهاجم ياسر القحطاني سيكون في أتم جاهزيته لمهرجان حفل اعتزاله المقرر في كانون الأول (ديسمبر) المقبل ضمن موسم الرياض، وقال "يستاهل التكريم، وهو من نوعية اللاعبين المميزين المحافظين على أنفسهم، ولاعب متجاوب مع برنامجه المعد ومدربه، وحريص كل الحرص أن يكون في أتم جاهزيته الذهنية، الفنية، والبدنية في موعد حفل التكريم، ولاعب ومحترف كبير وممتاز". ويدخل القحطاني مع العلي في برنامج مدته 30 يوما "أي 2700 دقيقة" على فترتين لمدة ساعة ونصف "45 دقيقة" في كل حصة، ليكون بمعدل لياقي طبيعي، وقال العلي "يحتاج 30 يوما ليكون جاهزا في الموعد، وأنا سعيد جدا أن أسهم في تجهيز أحد في خدمة وطنه عبر كرة القدم، وهو قائد كبير وأفضل لاعب في قارة آسيا 2007، وفخور جدا أن أكون مسهما في لحظاته الكروية الأخيرة". وكشف العلي أن برنامج تأهيل القحطاني يتضمن أمورا عدة، أبرزها إعداد عضلات الجسم، والتحمل اللياقي، وإعادة حساسية الكرة، وقال "وزن اللاعب الآن مناسب كونه مهتما به منذ أن كان لاعبا، ووزنه جيد جدا ولا يحتاج إلى تقليصة أكثر". وأضاف "من ضمن البرنامج سيقود الدراجة الهوائية، مرة كل أسبوع لمدة 60 دقيقة كاملة في أماكن عامة، أما ما يخص التغذية والنوم، فهو لاعب محترف ويعرف الممنوع والمطلوب، وأصبح نومه كأنه لاعب الآن وليس لاعبا معتزلا". وشدد العلي على أنه سعيد أن يشرف على لاعب بعقلية القحطاني، وقال "أيضا اختيار ياسر لي أمر يدعو إلى الفخر، وبحمد الله نجوم كبار ومن أندية عدة يختاروني ويثقون فيّ، منهم سامي الجابر، محمد الشلهوب، يحيى الشهري، محمد كنو، أحمد الفريدي، عبدالله الشامخ، ناصر الشمراني، محمد القرني، وسعود كريري وغيرهم، شكرا لهم".

يذكر أن القحطاني قد أعلن اعتزاله في نيسان (أبريل) من عام 2018.