الأخضر .. العودة إلى النقطة

تمنعت الشباك، فقنع المنتخب السعودي لكرة القدم، بالتعادل من دون أهداف أمام مستضيفه الفلسطيني، في اللقاء التاريخي الذي وقف ملعب فيصل الحسيني في رام الله، شاهدا عليه ليعود الأخضر إلى النقطة بعد تعادله في الجولة التي سبقتها أمام اليمن 2/2، بينما فازت أوزبكستان على سنغافورة 3 /1، في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

واستفاد المنتخب الأوزبكي من تعادل الأخضر مع فلسطين، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الرابعة بـ(6 نقاط)، الأخضر (5 نقاط)، فلسطين(4 نقاط)، سنغافورة (4 نقاط)، واليمن (نقطتان).

وعلى الملعب الوطني في كالانج، عاد الأوزبك بانتصار ثمين على سنغافورة 3 /1، تناوب في تسجيلها ـ عادل أحمدوف (15)، إلدور شومورودوف (51 و90)، وأحرز هدف أصحاب الأرض اللاعب إحسان أحمد (45).

وفي بقية المباريات، فازت قيرغستان على منغوليا 2 /1، وخيم التعادل من دون أهداف بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفاز العراق على كمبوديا 4 /0، وفيتنام على إندونيسيا 3 /1، واكتسحت أستراليا، تايييه 7 /1، وخسرت الإمارات أمام تايلاند 2 /1، وتعادلت الصين مع الفلبين من دون أهداف، وضرب المنتخب الياباني نظيره طاجيكستان 3 /0، وتعادلت الهند مع بنجلادش 1/1، وفازت لبنان على سريلانكا 3 /0، واكتسحت سورية غوام 4 /0، فيما تجاوز المنتخب البحريني نظيره الإيراني بهدف، وفازت قطر على عمان 2 /1.