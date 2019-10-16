موسى .. التأهيل بدأ

اقترب النيجيري أحمد موسى؛ لاعب فريق النصر لكرة القدم من العودة، حيث بدأ أمس تدريباته التأهيلية بعد غياب طويل عن الملاعب استمر 46 يوما، بداعي الإصابة في الركبة. وكان موسى قد توقف عن الركض مع النصر منذ الجولة الثانية في دوري كأس محمد بن سلمان، حيث تعرض للإصابة في الركبة خلال نزال الفتح 1 / 0؛ ما أدى إلى غيابه عن الشباب في الجولة الثالثة وانتهت بالتعادل دون أهداف، وبعدها أمام الحزم 0 / 1، والأهلي في الجولة الخامسة وانتهت أيضا بالتعادل دون أهداف، فيما لم تلعب مباراة الفيصلي في الجولة السادسة حيث تم تأجيلها. فنيا، واصل النصر تدريباته تأهبا لمواجهة الرائد في الجولة السابعة، السبت المقبل، وانطلقت التدريبات في الصالة الرياضية المغلقة، قبل أن يركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا؛ على الجوانب اللياقية المتنوعة، وتطبيق عديد من الجمل التكتيكية، ومن ثم اختتمها بمناورة أجراها في منتصف الملعب.
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