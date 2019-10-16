جوميز: أدعوكم لـ «فنجال قهوة»

داعب الفرنسي بافتيمبي جوميز، لاعب فريق الهلال لكرة القدم، جماهير الأزرق، عبر فيديو شاركته الصفحات الرسمية الخاصة بالنادي على مواقع التواصل الاجتماعي ويرتدي فيه الزي السعودي الوطني، قال فيه "السلام عليكم شباب، معكم الشيخ جوميز، وأتمنى لكم أسبوعا سعيدا، وأراكم يوم الجمعة في ملعبنا، وفي حال فوزنا إن شاء الله على ضمك، أدعوكم جميعا إلى فنجال قهوة".

ويستقبل الهلال، نظيره ضمك، ضمن المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بعد نهاية فترة التوقف الدولية. ميدانيا، تدرب الهلال، أمس تحت إشراف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، حيث شمل المران رفع معدل اللياقة، وتجويد الجوانب الخططية، واختتم بمناورة على جزء من مساحة الملعب، وتطبيقات تكتيكية بمشاركة سالم الدوسري، بعد أن أنهى برنامجه التحضيري، علما بأن الأزرق سيؤدي تدريبه الرئيس للقاء ضمك، اليوم خلف الأبواب المغلقة.