راتب خربين .. الدفع من «فيفا»

ينتظر أن يتكفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" براتب الدولي السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال لكرة القدم لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي ونصف الشهر المقبل بسبب تعرض اللاعب لإصابة خلال تمثيله منتخب بلاده ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023 كون شروط إدراجه في برنامج الاتحاد الدولي "فيفا" لحماية اللاعبين ينطبق عليه.

وأصيب خربين خلال لقاء سورية بضيفتها المالديف الخميس الماضي على ملعب نادي الشباب في دبي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية، حيث غادر الملعب عند الدقيقة 57 متأثرا بالإصابة. وأعلن نادي الهلال إصابة مهاجمه خربين بالتواء في مفصل القدم سيجبره على البقاء بعيدا عن الملاعب من أربعة إلى ستة أسابيع "42 يوما"، حيث سيغيب عن مواجهات ضمك، النصر، والفتح، إضافة لمواجهة سورية أمس أمام منتخب غوام. وتنص لائحة وشروط قبول إدراج اللاعبين في برنامج "حماية اللاعبين" على: عدم تحمل الاتحادات الوطنية تكاليف علاج اللاعبين الذين يصابون خلال مشاركتهم في المباريات التي تقام تحت إشراف "فيفا"، وتعويض الأندية من قبل "فيفا" نفسه في حال إصابة لاعبيها مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية المدرجة على تقويم الاتحاد الدولي على أن تبعد الإصابة اللاعب عن فريقه لأكثر من أربعة أسابيع "28 يوما"، ويدفع "فيفا" في هذه الحالة رواتب اللاعب بحد أقصى لا يزيد على 8.75 مليون ريال، ولا تشمل المكافآت وغيرها ضمن برنامج الحماية الاقتصادية للاعبين.