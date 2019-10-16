رينارد: التعادل السلبي .. إيجابي

اعترف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أنه توقع صعوبة مواجهة فلسطين أمس في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، قبل أن تبدأ، مؤكدا أن التعادل السلبي الذي انتهت عليه يعد إيجابيا.

وقال خلال المؤتمر الصحافي "كنا ندرك صعوبة المباراة من قبل، وهذا ظهر جليا أثناء مجرياتها، فمنتخب فلسطين ليس بالمنتخب السهل خصوصا على أرضه، واعتقد أنها نتيجة إيجابية بغض النظر عن أي أمر آخر، كونها مباراة خارج الأرض وبين جماهير المنافس".

وعزا رينارد غياب خطورة الأخضر خلال المباراة إلى غياب التسديد بشكل كاف، وقال "غاب عنا عامل التسديد على مرمى المنافس بشكل كاف، ما حد من خطورتنا في المباراة، ولدينا مجموعة جيدة من الأسماء الشابة التي تحتاج إلى الدعم ومزيد من الوقت لتقديم ما لدينا". من جهته، شدد الجزائري نور الدين ولد علي مدرب منتخب فلسطين، على أنه خطط للظفر بالنقاط الثلاث، لكن مهاجميه أهدروا عديدا من الفرص، وقال "الفلسطيني أهدر كثيرا من الفرص، ومع ذلك نقطة التعادل ليست سيئة، وكنا نأمل في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث".

وأضاف "المنتخب السعودي قوي ويمتلك لاعبين جيدين على الأطراف، ولذلك اعتمدنا على إرسال الكرات الطولية"، مشيرا إلى منتخب فلسطين أيضا قوي ويمتلك لاعبين أبطالا قادرين على الاستمرار ومواصلة المشوار نحو الأمام.

يذكر أن ولد علي أهدى رينارد درعا تذكارية قبل بداية المباراة.