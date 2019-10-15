وزارة الإسكان تختار أملاك العالمية كأفضل شركة تمويل عقاري للربع الثالث من العام الحالي 2019

كرمت وزارة الإسكان شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري باختيارها كأفضل شركة تمويل عقاري للربع الثالث من العام الحالي 2019، تقديراً للأداء المتميز الذي تضطلع به الشركة ضمن نشاط التمويل العقاري في المملكة، ودورها الحيوي في طرح منتجات وحلول تمويلية عقارية ذات قيمة مضافة لعملائها.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى سكني للربع الثالث 2019 والذي أقامته وزارة الإسكان أمس الثلاثاء برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي قام بتسليم الجائزة للرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عبدالله بن تركي السديري.

وأعرب السديري عقب تسلمه الجائزة عن اعتزاز أملاك العالمية بهذا التكريم، والذي يعد ثمرة للشراكة المتينة القائمة بين الشركة ووزارة الإسكان، مؤكداً التزام أملاك العالمية وحرصها على تعزيز تلك الشراكة من خلال الاستمرار بتقديم الدعم اللازم لترجمة البرامج السكنية التي تتبناها الوزارة وصندوق التنمية العقارية بهدف توسيع قاعدة ملاك السكن من المواطنين السعوديين عبر طرح المزيد من الحلول التمويلية الميسّرة المصممة لغرض تمكين المواطن من امتلاك السكن المناسب بشروط وإجراءات تتلاءم وإمكانياته.

يشار إلى أن أملاك العالمية تعد من أوائل الجهات التمويلية المتخصصة التي أقامت شراكة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لرعاية وتنفيذ البرامج السكنية التي أطلقها الجانبان لغرض رفع نسبة تملك المواطنين للسكن.

